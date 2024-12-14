Норвегия переносит обучение украинских пилотов на F-16 в другую страну: где будут тренировать украинцев

Программа обучения – часть взноса Норвегии в Коалицию противовоздушной обороны (ПВО)

Норвегия переносит программу обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 из Дании в Португалию. Там же в 2025 году начнется новый этап тренировок, до конца 2024 года норвежские инструкторы все еще будут работать в Дании.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Министерства обороны Норвегии. Программа переносится в Португалию, поскольку наступает ее очередь принимать тренировочную эстафету.

"Правительство зарезервировало средства на поддержку подготовки украинских пилотов и наземного экипажа и в 2025 году. В начале года обучение на F-16 в Дании будет прекращено. С нового года Вооруженные силы Норвегии будут предоставлять инструкторов для подготовки украинских пилотов F-16 в Португалии", – прокомментировал перенос программы министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грамм.

В Минобороны страны добавили, что программа обучения – часть вклада Норвегии в Коалицию противовоздушной обороны (ПВО). Португалия тоже является членом этой коалиции и тоже внесет свой вклад.

"Я очень горжусь усилиями работающего норвежского персонала, чтобы обеспечить украинским летчикам-истребителям, техникам и наземному персоналу лучшую подготовку. Сейчас Португалия перенимает эстафету от Дании, хоть и на более короткий период", — резюмировал Грамм.

Как сообщал "Телеграф", ранее западная пресса писала, что до конца 2024 года Украина с высокой вероятностью не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16. Нужное количество самолетов наше государство не сможет получить, скорее всего, до весны или лета 2025 из-за нехватки пилотов. Эскадрилья – это 20 самолетов и 40 пилотов. По понятным причинам количество F-16, которые партнеры уже передали Киеву, не разглашается.

В начале декабря в Украину поступила вторая партия истребителей F-16 от Дании. Самолеты, переданные этой страной ранее, уже сбивают ракеты, по которым Россия обстреливает нашу страну.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказывал, что украинские пилоты F-16 пока не имеют опыта, чтобы сразиться против россиян в открытом бою.