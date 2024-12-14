Норвегія переносить навчання українських пілотів на F-16 в іншу країну: де саме будуть тренувати українців

Програма навчання – частина внеску Норвегії в Коаліцію протиповітряної оборони (ППО)

Норвегія переносить програму навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 з Данії до Португалії. Саме там у 2025 році почнеться новий етап тренувань, до кінця 2024 року норвезькі інструктори все ще будуть працювати в Данії.

Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті Міністерства оборони Норвегії. Зазначається, що програма переноситься у Португалію, оскільки настає її черга приймати тренувальну естафету.

"Уряд зарезервував кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного екіпажу і в 2025 році. На початку року навчання на F-16 у Данії буде припинено. З нового року Збройні сили Норвегії натомість надаватимуть інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Португалії", – прокоментував перенесення програми міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

В Міноборони країни додали, що програма навчання – частина внеску Норвегії в Коаліцію протиповітряної оборони (ППО). Португалія теж є членом цієї коаліції та теж зробить свій внесок.

"Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, який працює, щоб забезпечити українським льотчикам-винищувачам, технікам і наземному персоналу найкращу підготовку. Зараз Португалія переймає естафету від Данії, хоч і на коротший період", – резюмував Грам.

Як повідомляв "Телеграф", раніше західна преса писала, що до кінця 2024 року Україна з високою ймовірністю не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16. Потрібну кількість літаків наша держава не зможе отримати, скоріш за все, до весни або літа 2025 року через брак пілотів. Ескадрилья — це 20 літаків та 40 пілотів. Зі зрозумілих причин кількість F-16, які партнери вже передали Києву, не розголошується.

На початку грудня в Україну надійшла друга партія винищувачів F-16 від Данії. Літаки, передані цією країною раніше, вже збивають ракети, якими Росія обстрілює нашу країну.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповідав, що українські пілоти F-16 поки не мають досвіду, щоб битися проти росіян у відкритому бою.