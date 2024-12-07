Украина получила вторую партию F-16 от Дании, — Зеленский

Дания оказывает постоянную поддержку Киеву в борьбе с российской агрессией

В Украину поступила вторая партия истребителей F-16 от Дании. Самолеты, переданные этой страной ранее, уже сбивают ракеты, которыми Россия обстреливает нашу страну.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что новая партия F-16 усилит воздушный щит нашей страны.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Мэтте (премьер Дании Мэтте Фредериксен, — ред.), спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!", — говорится в сообщении главы государства.

Напомним, партнеры Украины создали авиационную коалицию, чтобы усилить способность Киева противостоять агрессии России современными истребителями. В августе 2024 стало известно, что первые истребители F-16 прибыли в Украину. Первые F-16 нам передали Нидерланды и Дания.

Как сообщал "Телеграф", ранее западная пресса писала, что до конца 2024 года у Украины с высокой вероятностью не будет полной эскадрильи истребителей F-16. Нужное количество самолетов наше государство не сможет получить, скорее всего, до весны или лета 2025 из-за нехватки пилотов. Эскадрилья – это 20 самолетов и 40 пилотов. По понятным причинам количество F-16, которые партнеры уже передали Киеву, не разглашается.