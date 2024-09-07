Больше населения Киевской, Харьковской и Львовской областей: сколько украинцев выехали из страны

Цифра впечатляет

С начала полномасштабной войны из Украины выехали миллионы жителей, по преимуществу это женщины и дети. С начала 2024 года нашу страну покинули еще 400 тысяч граждан.

Такие данные дает Национальный банк Украины в своем макроэкономическом и монетарном обзоре за сентябрь 2024 года. Таким образом, с начала года количество украинских мигрантов выросло на 400 тысяч человек и составило 6,7 миллиона.

Это огромная цифра - даже немногим больше, чем все население трех областей Украины — Киевской, Харьковской и Львовской. На Киевщине по состоянию на 2022 год жило 1,7 миллиона людей, на Харьковщине было 2,5 миллиона жителей, а во Львовской области население составляло 2,4 миллиона. Суммарно это — 6,6 миллиона, что даже на 100 тысяч меньше, чем количество покинувших Украину по состоянию на сентябрь 2024 года.

Если рассматривать это количество выехавших в разрезе городов, то в Киеве до полномасштабного вторжения РФ, по данным "Минфина", по состоянию на 1.01.2022 проживало 2,9 миллиона человек. В Харькове — свыше 1,4 миллиона. В Одессе в 2022 году проживало — более 1 миллиона и 100 тысяч людей. Постоянное население Днепра по состоянию на 1 января 2022 года насчитывало 968 502 человека. Эти города — лидеры по количеству населения в Украине.

Таким образом, за годы "большой" войны нашу страну покинуло даже больше людей, как если бы выехали все довоенные жители Киева, Харькова, Одессы и Днепра. Это было бы 5,3 миллиона человек. А их — 6,7 миллиона, то есть даже если прибавить довоенное население Днепра, все равно выехало больше. Получается, что количество беженцев из Украины превышает суммарное количество населения четырех самых крупных городов Украины по количеству жителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после того как Венгрия приняла постановление об ограничении помощи для украинцев из неприфронтовых регионов, граждан Украины из Закарпатья начали выселять из приютов для беженцев. На улице оказались десятки людей.