Фицо рассказывает истории, которые словно "слизаны" со страниц российских пропагандистских изданий

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо скатился на уровень российской пропаганды в попытках всячески очернить украинского президента Владимира Зеленского. В этот раз он придумал сразу две "истории, о которых невозможно молчать" – что Зеленский якобы требовал от Словакии поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на продолжение транзита российского газа, а также то, что украинский президент якобы предложил Фицо гигантскую взятку.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявления Фиццо. Известно, что для Словакии продолжение транзита российского газа – это болезненная тема; Фицо постоянно лжет, что потеря поставок газа будет стоить Словакии 500 млн евро в год.

После переговоров Фицо пообщался с прессой, во время этого общения он начал рассказывать истории, которые словно были "слизаны" со страниц российских пропагандистских изданий. Так, он заявил, что Зеленский якобы сделал ему "абсурдные" предложения и обвинил Украину в том, что она осмелилась нанести экономический ущерб члену Евросоюза.

"Президент Украины спросил меня, поддержал бы я членство Украины в НАТО, если он передаст мне €500 млн российских активов. И я ответил: никогда", — добавил Фицо, чья коррумпированность уже стала легендарной на уровне венгерского премьера и путинского друга Виктора Орбана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, которыми подыграл нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.

Более того, недавно во время интервью бразильской газете Фицо заявил, что Запад, мол, может согласиться на раздел Украины, как это было сделано с Чехословакией в 1938 году. Это может произойти, если западные страны устанут от войны. Интересно, что о разделе Чехословакии говорит руководитель страны, которая во время Второй мировой страны вполне добровольно встала на сторону нацистской Германии, и именно благодаря "принесению Чехословакии в жертву", как выразился Фицо, приобрела в то время статус отдельного государства.