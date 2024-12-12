По его мнению, Украина может потерять треть территории

Запад может согласиться на раздел Украины, как это было сделано с Чехословакией в 1938 году. Это может произойти, если западные страны устанут от войны.

Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он напомнил, что тогда Чехословакия была принесена в жертву.

"Настанет момент, когда Запад скажет: "Ну не получилось, то давайте пожертвуем Украиной". Вспомните договор в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была принесена в жертву. Я боюсь, что что-то подобное может произойти с Украиной", — сказал Фицо.

Словацкий премьер считает, что Украина рискует потерять треть своей территории. По его словам, на остальную территорию могут ввести иностранные войска.

"Ей будут предложены гарантии безопасности — например, присутствие иностранных войск. Если это счастье для Украины, о котором все говорят, то я думаю, что украинцев предадут. Последствия будут очень серьезными для Украины с точки зрения стабильности", — сказал Фицо.

В то же время он отметил, что Словакия заинтересована в том, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Однако Фицо против вступления Украины в НАТО.

Для справки. 30 сентября 1938 годп между Францией, Великобританией, Италией и гитлеровской Германией было заключено Мюнхенское соглашение. Оно предполагало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области. Также Чехословакия обязывалась удовлетворить территориальные требования Польши и Венгрии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, подыграл нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.