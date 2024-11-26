"Газпром" уже подготовил план на случай прекращения транзита через Украину

На данный момент этот план еще не согласован с высшим руководством

Российский газовый монополист "Газпром", вероятно, не планирует транзит своего газа через территорию Украины в 2025 году.

Об этом сообщает Reuters. Источник агентства утверждает, что согласно внутреннему плану компании на следующий год, поставки газа в Европу транзитом через Украину не планируются.

В то же время руководству "Газпрома" и правительству России еще предстоит утвердить данный план, говорится в публикации.

Также в "Газпроме" ожидают, что экспорт российского "голубого топлива" в страны Европы в 2025 году сократится до 39 млрд кубометров из-за прекращения транзита через украинскую ГТС. Для сравнения: в 2024 году объем газа, поставляемого в страны т.н. "дальнего зарубежья" составлял 49 млрд кубометров.

Под "дальним зарубежьем" в России подразумевается условный термин, которым принято обозначать все страны за пределами бывшего СССР. Речь идет, в первую очередь, о странах Европы и Азии — сюда также относится Турция, географически расположенная на стыке двух континентов.

При этом объемы поставок российского газа в Турцию вряд ли сократятся, пишет Reuters.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде предположили, что будет с транзитом российского газа.