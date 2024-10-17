Киев выдвинул условие безопасности Словакии и Азербайджану в обмен на транзит российского газа в ЕС

Контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" на транзит российского газа истекает 31 декабря 2024 года

Украина выдвинула условия для продления транзита газа через свою территорию в Европейский Союз после 2024 года. Главным требованием является обеспечение безопасности газотранспортной системы от российских обстрелов.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что Киев ожидает от Азербайджана и Словакии — ключевых партнеров по вопросу транзита — договоренностей с Россией по поводу недопустимости атак на объекты газовой инфраструктуры Украины.

Это требование возникло после неоднократных ударов РФ по украинским газовым хранилищам, что вызвало беспокойство европейских трейдеров и повлияло на цены газа в Европе.

В настоящее время переговоры по предстоящему транзиту проходят не слишком активно. Азербайджан, в частности, уже несколько месяцев не участвует в консультациях. Эксперты предполагают, что это может быть связано с позицией России, которая стремится оказывать непосредственное влияние на этот процесс.

Украина также предложила новую схему поставок газа, которая предусматривает хранение голубого топлива в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию и другие страны ЕС. Такой подход позволит классифицировать эти поставки как реэкспорт, а не транзит.

Сегодня ситуация остается сложной, поскольку российские атаки на газовую инфраструктуру Украины создают большие риски для стабильности поставок. Несмотря на то, что подземные хранилища газа расположены глубоко под землей и остаются невредимыми, повреждение наземных частей вызывает серьезную обеспокоенность у европейских партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.