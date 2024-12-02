Шольц вместе с Зеленским почтили память павших воинов на Майдане: эксклюзивные фото и видео

"На вашей стороне" — подписал Шольц фото на фоне мемориала в соцсети Х

Во время своего первого за два с половиной года визита в Киев 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских воинов у народного мемориала на Майдане Незалежности.

Там побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, сделавший фото и видео. Шольц установил там лампаду памяти. Зеленский – маленький флаг Украины.

Канцлер Германии в соцсети Х буквально несколькими словами прокомментировал посещение мемориала павших за нашу Независимость украинцев. "На вашей стороне" — подписал Шольц фото на фоне мемориала.

Напомним, Олаф Шольц проанонсировал поставку оружия Киеву на 650 миллионов евро. Это может произойти уже до конца этого года.

"Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что мы говорим. Чтобы это еще раз прояснить, сегодня вечером я ехал в Киев: поездом через страну, которая более 1000 дней защищалась от захватнической войны России", – также написал Шольц в соцсети Х.

Как рассказывал "Телеграф", во время визита в Киев Шольц привлек внимание своим массивным чемоданом, который нос сам и буквально не выпускал из рук. В сети гадают, что там может быть, ведь действительно очень странно, что первое лицо государства во время заграничного визита лично несет свой багаж. Также удивило то, что чемодан выглядел очень легким.