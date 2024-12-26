Путин сказал, где могут пройти переговоры с Украиной: без угроз в новых заявлениях не обошлось

Глава Кремля вновь озвучил ряд заявлений

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 декабря, выступил перед "средствами массовой информации", где сделал ряд заявлений, в том числе, по войне Украины и транзиту газа в страны Европы. По его словам, Кремль не прочь, чтобы Словакия стала площадкой для переговоров России и Украины.

Об этом сообщают российские Telegram-канала. Глава Кремля в очередной раз заявил о якобы "готовности РФ завершить войну с Украиной" — в то же время Москва продолжит достигать все цели так называемой "специальной военной операции" в 2025 году.

Также он добавил, что якобы обладает полной информацией о ходе агрессивной войны против Украины.

Удары "Орешником" и ход войны в Украине

Российский президент пригрозил новыми ударами ракетами "Орешник" по территории Украины. Он заявил, что Россия "всегда отвечает зеркально на удары по ее территории". Также он добавил, что президент США Джо Байден якобы предлагал еще в 2021 году отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

Говоря еще о войне, он заявил: "Закончится ли она в 2025 году? Я верю в Бога. А Бог — с нами".

Поставки газа в Европу через Украину

По словам Путина, Россия якобы готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но "в условиях иска от Киева это невозможно". Он добавил, что из-за украинцев в Европе якобы вырастут цены на газ и заявил, что Украина "не может жить без поддержки Европы".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Путин готов говорить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом только на своих условиях и этому есть объяснение.