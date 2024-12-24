Путин солгал о своем геймченджере: "Орешник" оказался не первой свежести

На деталях ракеты была обнаружена настоящая дата изготовления

Заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что ракета "Орешник" — новая разработка, оказалось ложью. Ведь на некоторых деталях была обнаружена дата изготовления еще 7-летней давности.

Об этом пишет Defense Express. Отмечается, что на одной из деталей "Орешника", которым ударили по Днепру 21 ноября, нашли серийный номер и дату производства — 12 апреля 2017 года.

"То, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет, прямо говорит, что собрали именно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени ракета где-то лежала на складе", — пишет издание.

Defense Express предполагает, что, когда в 2017 году в РФ собирались начать производство ракетного комплекса РС-26 "Рубеж", тогда же и собрали "Орешник". Более того, разработка этой ракеты началась еще раньше, ведь 2017 год — это производство конкретной детали.

К тому же найденная деталь имеет индекс ЭФИТ 302811.002. Название "ЭФИТ" напрямую связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), входящее в "Роскосмос".

Сейчас же изготовление "Орешника" Россией еще в 2017 году говорит о том, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности из США, еще и этой разработкой. И не только ракетами для "Искандера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год.