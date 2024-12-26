Даже нарисовал картинку: ВСУ показали еще одну записку солдата КНДР, что в ней было (фото)

Северокорейцы "ловят дроны" на живца

Украинские военные расшифровали еще одну трофейную записку северокорейского солдата. В ней он размышляет об украинских дронах.

Об этом сообщает пресс-служба ССО Украины. По словам военных, данная заметка, как и прошлая, была взята из записной книжки ликвидированного спецназовца Гёнг Хонг Джонга. На этой странице он детально расписал тактику по сбитию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии. Свою записку он проиллюстрировал картинками.

В ССО отмечают, что пока неизвестно, аутентичная ли это северокорейская тактика или так их учат россияне. Но эта тактика использует живую приманку.

"Как ликвидировать дрон.

При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), в то же время приманивающий дрон держит дистанцию ​​7 метров, а стреляющие — 10-12 метров. Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий ликвидирует (дрон).

Как избежать зоны обстрела артиллерии

При попадании в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно укрыться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", — говорится в заметке солдата КНДР.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России еще больше солдат и оружия.