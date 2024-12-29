Именно этим самолетом в свое время летал известный алкоголик и заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Специальный пассажирский самолет Ил-96-300 из состава президентского авиаотряда "Россия" 26 декабря летал в Нью-Йорк и Вашингтон. 28 декабря он покинул Соединенные Штаты, кто находился на борту авиалайнера, которым пользуются высшие чиновники российского режима – неизвестно.

О полете самолета стало известно из данных сервиса FlightRadar. Согласно им, 26 декабря борт номер RA-96023 прибыл в Нью-Йорк из Санкт-Петербурга, а чуть позже улетел в Вашингтон.

При этом 28 декабря Ил-96-300 совершил рейс в обратном направлении. Кто был на его борту – неизвестно, но отмечается, что таким самолетом пользуются только первые лица российского режима, в том числе руководители спецслужб. О визите российской правительственной делегации в США с обеих сторон официально не сообщалось.

Интересно, что именно этим самолётом в свое время летал известный алкоголик и заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме него именно этим бортом пользовался для полетов на сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров. Использовал Ил-96-300 и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. А некоторые СМИ со ссылкой на "собственные источники" пишут, что на самолете в США летал помощник президента Николай Патрушев – но его визит якобы "оказался неудачным".

Кстати, отметим, что глава России Владимир Путин отверг мирный план, который разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.

При этом 26 декабря Лавров заявил, что Москва готова пойти на диалог с администрацией Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине. Но Кремль надеется, что Белый дом как следует "поймет причины конфликта".