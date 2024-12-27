Путин отверг мирный план Трампа. Что ему не понравилось

Президент РФ настаивает на своих условиях

Глава России Владимир Путин отверг мирный план, разрабатываемый командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). 26 декабря Путин публично заявил, что для России неважно, когда именно Украина вступит в НАТО — "сегодня, завтра или через 10 лет".

Как отмечают аналитики ISW, это заявление главы Кремля является частью ряда недавних комментариев Путина, подтверждающих его отказ от компромиссов. Его требования неизменны: постоянный нейтральный статус Украины, полный отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и смена власти в Украине.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил тезисы Путина о нелегитимности украинского правительства, утверждая, что оно не может являться партнером в переговорах.

При этом 26 декабря Лавров заявил, что Москва готова пойти на диалог с администрацией Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине. Но Кремль надеется, что Белый дом как следует "вникнет в причины конфликта".

Что известно о мирном плане Трампа

Новоизбранный президент США еще не вступил в должность и не представил окончательный вариант своего мирного плана для Украины. Продолжаются консультации по этому поводу, однако ни один из известных вариантов не предусматривает вступления Украины в НАТО. В то же время специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп намерен прекратить войну России против Украины и достичь устойчивого и справедливого мира.

По его словам, Трамп "очень последователен в том, чего он хочет", когда дело касается войны в Украине. Келлог подчеркнул, что избранный президент США не намерен повторять опыт минских соглашений, которые "оказались провальными".

"Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в скором будущем", – резюмировал Келлог.

В то же время Reuters со ссылкой на четырех чиновников писал, что на столе у Трампа есть три основных предложения по мирному плану. Речь идет о вариантах Кита Келлога, избранного вице-президентом США Джей Ди Венса и бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Гренелла.

План Кита Келлога подразумевает замораживание текущих линий фронта. Если Россия не согласится на это, Трамп вооружит Украину "до зубов". Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Вместо этого Киеву будут предложены гарантии безопасности со стороны США.

План Джей Ди Венса включает демилитаризованную зону на нынешних линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения дальнейших вторжений со стороны РФ. Венс также выступает против вступления Украины в НАТО.

План Ричарда Гренелла состоит в создании "автономных зон" на востоке Украины. Он также считает, что членство Украины в НАТО не в интересах США. При этом Гренелл – один из немногих присутствовавших на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре в Нью-Йорке.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп активно давит на страны Европейского Союза, пытаясь заставить их оказывать Украине больше военной помощи. Казалось бы, это хорошая новость, но есть нюанс: таким образом Трамп планирует значительно сократить военную помощь Украине со стороны США.