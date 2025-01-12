Ни мира, ни войны? В Швеции заявили о "подвешенном" геополитическом состоянии

Скандинавская страна и ее соседи столкнулись с рядом вызовов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна сегодня находится в сложной геополитической ситуации.

Об этом сообщает SVT. Во время выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности и обороны Кристерссон заявил, что нынешняя ситуация в Швеции называется "ни мира, ни войны".

Данная конференция проходит ежегодно в городе Сален коммуны Малунг-Селен в центре Швеции.

По словам политика, сейчас Швеция и ее соседи сталкиваются с гибридными атаками со стороны России. Эти атаки "осуществляются с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз диверсионного характера", отметил Кристерссон. Он также упомянул о недавнем инциденте в Финском заливе, когда был поврежден интернет-кабель. Это случилось на территории Финляндии — кабель соединяет страну со Швецией.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция и ее соседи не допустят, чтобы такое продолжалось впредь. В то же время он добавил, что официальный Стокгольм не делает поспешных выводов и не будет выдвигать кому-либо обвинений, не имея на то доказательств.

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