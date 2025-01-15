Под прицелом важный российский металл: в ЕС готовят 16-й санкционный пакет против России

Запрет на импорт российского алюминия будет внедряться поэтапно

Европейский Союз готовит новый, уже 16-й пакет санкций против российского режима. Он предусматривает серьезный удар по экономике РФ, поскольку планируется полностью запрет поставки в страны ЕС российского первичного алюминия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС. Планируется, что новый пакет санкций будет принят в феврале 2025 года к третьей годовщине вторжения России в Украину.

14 января, пишет издание, Европейская комиссия провела неформальную встречу с представителями стран-членов блока, чтобы обсудить детали будущего санкционного пакета. Запрет на импорт российского алюминия будет внедряться поэтапно.

"В письме в конце прошлого года 10 стран ЕС предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов как алюминий. В настоящее время блок из 27 стран-членов запретил алюминиевые изделия, включая проволоку, трубы и фольгу. Они составляют менее 15% импорта ЕС этого металла, используемого в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Более легкий, чем сталь, алюминий сейчас является лучшим металлом для изготовления широкого спектра деталей для электромобилей", – говорится в материале.

США и Великобритания еще в 2024 году запретили импорт российского металла. Однако в ЕС от этого отказались из-за саботажа некоторых стран. Сейчас принято решение вернуться к этому вопросу, а саботаж определенных государств планируется преодолеть. Отмечается, что в последние два года импорт российского алюминия снижался, сейчас ЕС импортирует из РФ только 6% от общего объема годового потребления алюминия в 2,2 млн тонн. В 2023 году ЕС импортировал 11% алюминия из России, в 2022 году – 19%.

"Компании ЕС и США могут спровоцировать гонку за альтернативные ближневосточные поставки, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. По данным Международного института алюминия, в 2024 году регион произвел почти 9% мировых поставок", – резюмировало издание.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.