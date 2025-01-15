Российская судоремонтная промышленность очень деградировала с советских времен, поэтому россияне самостоятельно не способны ремонтировать такие танкеры

Кораблестроительные и судоремонтные компании из Европейского Союза занимаются ремонтом российских танкеров-газовозов ледового класса и позволяют им проводить все необходимые работы в сухих доках. Это позволяет российскому режиму транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) через Арктику, обходя западные санкции.

Об этом пишет издание Financial Times. Отмечается, что российская судоремонтная промышленность очень деградировала с советских времен, поэтому россияне самостоятельно не способны ремонтировать такие танкеры. Без услуг датской компании Fayard A/S и французской Damen российский подсанкционный завод "Ямал СПГ" не смог бы получить доступ к газовым рынкам, поскольку танкеры были бы нефункциональны.

Согласно данным спутникового контроля и отслеживания маршрутов судов, 14 из 15 специализированных танкеров Arc7, принадлежащих России и "Ямал СПГ", получают ремонтные услуги от этих двух компаний. Некоторые из них посещают верфи несколько раз.

"Если бы эти две верфи были закрыты, это поставило бы под сомнение все логистические операции. Они могли бы получить услуги в другом месте, но это означало бы отклонение от их маршрута", — пояснил специалист по арктическим перевозкам Мальте Гумперт.

По меньшей мере, восемь танкеров получали ремонт на верфях Damen, а Fayard A/S предоставил ремонтные услуги девяти танкерам РФ с февраля 2022 года. В Damen подтвердили, что действительно ремонтировали эти танкеры, но с соблюдением санкционного законодательства ЕС. Санкции, отметили в компании, распространяются на груз, а не на суда. Корабельная компания не имеет отношения к тому, что транспортируют танкеры.

Также французы заверили, что в ближайшее время ремонт этих СПГ судов не планировался и не планируется. Датская компания, отмечает издание, проигнорировала запрос.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.