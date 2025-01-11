Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко о том, что на самом деле может прекратить деятельность "теневого флота" РФ:

Против российского теневого нефтяного флота наконец-то решили ввести санкции… Как говорится, лучше поздно чем никогда, хотя, вводить только по истечению третьего года войны санкции против того, что всё это время питало военную машину Кремля, я даже не знаю как это оправдать. Но, на самом деле, куда интереснее история развивается не в области санкций против российских лоханей, а в области защиты природы от них.

Все читали новости о том, что у берегов Германии потеряло ход судно из состава российского теневого флота Eventin, перевозящее 99 тысяч тон нефти. И это вызвало немалую обеспокоенность в среде европейских политократов.

Но, немного предыстории.

Когда Россия официально вступила в гражданскую войну в Сирию, в 2015 году, она столкнулась с серьёзной проблемой, связанной с отсутствием у неё в наличие достаточного количества кораблей и судов, которые бы обеспечивали снабжение сирийской группировки вс рф. Это был самый яркий пример того, как недоимперия столкнулась с проблемой отсутствия у неё современного флота. И тогда я в своих материалах отмечал, что для обеспечения "Сирийского экспресса" использовались сухогрузы и старые, пятидесятилетние овощевозы.

И вот, когда россия оказалась под санкциями и единственным путём экспортировать нефтепродукцию контрабандой стали морские пути, у неё не оказалось в наличие достаточного количества новых, современных суден, а использовала они те, которые, мягко говоря, на ладан дышат. И катастрофа в Азовском море, перекинувшаяся уже и в Чёрное, с разливом мазута, тому ещё один яркий пример.

Не проходит и полгода, после азовской катастрофы, как очередная лохань теряет ход у берегов Германии, страны, в которой за измазанную мазутом чайку с вас семь шкур снимут, не то, что в России – все просто забили на экологическую катастрофу.

Нынешний прецедент с Eventin может запустить и уже запустил процессы, которые могут оказаться куда более действенными, нежели запоздавшие санкции от Джо Байдена – России могут закрыть проходы через проливы стран Балтийского бассейна. И в данном случае речь идёт об активной позиции в этом вопросе "зелёных", влияние которых может ускорять те или иные процессы в разы, в отличие от среднестатистической европейской бюрократии.

А потому, санкции это, конечно же, хорошо, но, похоже, российский теневой флот, своей никчёмностью и изношенностью сам же себе вырыл могилу.

Наблюдаем!

Источник: Facebook Александра Коваленко