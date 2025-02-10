В Москве впервые подтвердили контакты с США: что известно

Контакты есть, но подробности на эту тему освещать оснований нет

В Москве в первый раз официально подтвердили факт дипломатических контактов с США. Российская сторона отмечает конфиденциальность переговоров и отказывается раскрывать их детали.

Вопрос о возможной встрече Путина и Трампа остается открытым. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Контакты определенные есть, но подробности по этой теме освещать оснований нет. В общем, процесс идет", – заявил Рябков. По его словам, согласованного графика встреч президентов двух государств пока нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 февраля отказался комментировать информацию о предполагаемом телефонном разговоре между главами государств. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это", – отметил он.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Дональд Трамп поговорил с Путиным по поводу войны в Украине. По данным The New York Post, американский президент хотел договориться с главой Кремля о прекращении боевых действий.

"Ежедневно гибнут люди. Эта война так плоха в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", — отметил Трамп. Американский президент в очередной раз подчеркнул, что трехлетней войны "никогда бы не произошло", будь он президентом в 2022 году.

Ранее "Телеграф" писал, что у Путина заявили, что готовы к переговорам с Зеленским. Хотя Песков не забыл упомянуть, что РФ не считает Зеленского законным главой Украины.