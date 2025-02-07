Посол Украины в США провела встречу со спецпредставителем Трампа: о чем говорили

Подробностей нет, за исключением того, что это была первая встреча с Келлогом в его официальном статусе.

Посол Украины в США Оксана Маркарова впервые провела официальную встречу с недавно назначенным специальным представителем президента США по Украине и России, генералом в отставке Китом Келлогом. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с войной в Украине.

Об этом Маркарова написала в Facebook. Она отметила, что во встрече принимали участие украинские дипломаты и военные представители, в том числе атташе по обороне Украины Борис Кременецкий и его заместитель.

"Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом в целом, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по Украине и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели основательную дискуссию со спецпредставителем и его командой", — написала она.

При этом другие подробности посол не привела. Посольство Украины также ограничилось только общим заявлением, не вдаваясь в подробности.

Напомним, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Украину, предварительно, 20 февраля. Именно в этот день он планирует приехать в Киев, если у него не изменится рабочий график.

До этого Келлог планировал приехать в Украину в январе, однако встреча была отменена, поскольку необходимо было "лучше согласовать предложения для обсуждения". Потом предполагалось, что он приедет в Киев перед визитом на Мюнхенскую конференцию безопасности, которая состоится 14-16 февраля в столице Баварии, но визит очевидно перенесли на более поздний срок.