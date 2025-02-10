Келлог представить Трампу декілька варіантів закінчення війни в Україні, - ЗМІ

Радник Трампа проведе консультації з усіма країнами НАТО щодо України

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії готується представити Трампу кілька варіантів, як можна завершити війну в Україні. Кіт Келлог вже обговорює майбутні пропозиції з американськими союзниками.

За інформацією західних дипломатів, команда Трампа має намір представити конкретний план дій найближчим часом. Про це пише Semafor з посиланням на трьох високопосадовців із західних країн.

За словами співрозмовників видання, Келлог планує провести консультації з представниками всіх країн НАТО. Під час нещодавніх зустрічей він заявив, що хоче узгодити майбутні рішення з кожною країною Альянсу.

У Вашингтоні очікують на швидке представлення цього плану. Водночас сам Келлог спростував інформацію про те, що оприлюднить свої пропозиції на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

Тим часом Дональд Трамп підтвердив факт спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни. Коли журналісти The New York Post поцікавилися кількістю розмов між ними, Трамп ухилився від відповіді, сказавши: "Краще про це не говорити".

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що у Москві вперше підтвердили контакти зі США. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.