Келлог представить Трампу декілька варіантів закінчення війни в Україні, - ЗМІ
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Радник Трампа проведе консультації з усіма країнами НАТО щодо України
Спецпредставник Трампа з питань України та Росії готується представити Трампу кілька варіантів, як можна завершити війну в Україні. Кіт Келлог вже обговорює майбутні пропозиції з американськими союзниками.
За інформацією західних дипломатів, команда Трампа має намір представити конкретний план дій найближчим часом. Про це пише Semafor з посиланням на трьох високопосадовців із західних країн.
За словами співрозмовників видання, Келлог планує провести консультації з представниками всіх країн НАТО. Під час нещодавніх зустрічей він заявив, що хоче узгодити майбутні рішення з кожною країною Альянсу.
У Вашингтоні очікують на швидке представлення цього плану. Водночас сам Келлог спростував інформацію про те, що оприлюднить свої пропозиції на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки.
Тим часом Дональд Трамп підтвердив факт спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни. Коли журналісти The New York Post поцікавилися кількістю розмов між ними, Трамп ухилився від відповіді, сказавши: "Краще про це не говорити".
Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що у Москві вперше підтвердили контакти зі США. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.