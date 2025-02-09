Угода з Зеленським та конкретний план: Трамп поговорив з Путіним про війну в Україні, — ЗМІ

Путін нібито хоче, щоб "на фронті перестали вмирати люди"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що провів телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним. Він хотів домовитись із главою Кремля про припинення війни в Україні.

Про це пише The New York Post. За словами американського політика, нібито Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни. Трамп також вважає, що Путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони — і без причини", — цитує видання.

Головні тези з розмови Трампа та Путіна

Трамп заявив, що трирічної війни "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.

"У мене завжди були добрі стосунки з Путіним на відміну від попередника", — сказав американський президент;

Дональд Трамп заявив, що має конкретний план припинення війни. "Я сподіваюся, що це швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією проклятою справою", — сказав він.

Трамп вважає, що Путіну "небайдужі" вбивства на полі бою: "Він хоче, щоб люди перестали вмирати".

Президент США зазначив, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп зробив Путіну три вагомі подарунки. Один із цих кроків піде на користь безпосередньо мешканцю Кремля, а ще два – його оточенню, яке перебуває під санкціями Заходу.