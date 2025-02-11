Агитировал за поддержку Украины? Шольц рассказал, о чем разговаривал с президентом США Трампом

В то же время Шольц уклонился от ответа на вопрос, какие гарантии безопасности готовы предоставить Украине европейские страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом активно доказывал ему необходимость дальнейшей поддержки Украины. Поэтому он ожидает, что военная помощь Украине со стороны новой администрации сохранится.

Об этом Шольц заявил немецкому каналу N-TV. Он отметил, что агитировал Трампа за сохранение поддержки Украины и подчеркнул, что таким образом необходимо отправить четкий сигнал жителю Кремля Владимиру Путину, чтобы тот не рассчитывал на снижение поддержки Украины.

В то же время, Шольц уклонился от ответа на вопрос, какие гарантии безопасности готовы предоставить Украине европейские страны. Также он проигнорировал вопрос о вероятном присутствии европейских военных в Украине без участия американского военного контингента.

"Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского", — заявил он.

При этом недавно Шольц подверг критике предложение президента США Дональда Трампа о продлении военной помощи Украине с доступом к редкоземельным элементам. Он назвал это "эгоистическим требованием".

Кроме того, как говорил министр обороны Германии Борис Писториус, Украина получит системы ПВО IRIS-T в 2025 году, но из-за Шольца может не получить их вовремя. Так, издание Spiegel неофициально узнало, что внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали глава МИД Германии Анналена Бербок и Писториус на основе срочных запросов Украины.