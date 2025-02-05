Зеленский оценил шансы Украины продержаться в войне без помощи США

Помощь США для Украины является важной, отметил глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о помощи Соединенных Штатов Америки в войне с Россией.

Об этом сообщает "УНИАН". Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил: на сегодняшний день нет остановки помощи для Украины со стороны США. В то же время новых пакетов помощи пока тоже нет.

Однако Украина не сможет выстоять в войне с Россией, если помощь со стороны Соединенных Штатов будет прекращена.

"Я не уверен, что мы выдержим войну без помощи США. Это ударит по нашей стране и по нашим возможностям защищать свою землю. Мы будем более слабыми", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, после своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп заморозил программы внешней помощи другим странам на 90 дней. Его администрация пересмотрит программы на соответствие политике Трампа.

Также Государственный департамент США издал директиву о заморозке международной гуманитарной помощи и приостановке новых программ. В конце января офис Агентства по международному развитию (USAID) в Украине прекратил проекты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военная помощь США Украине продолжается. Она поступает по ранее принятым пакетам.