В Германии сделали важное заявление об оружии для Украины

Предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы

Министерство иностранных дел Германии и солидер "Зеленых" Анналена Бербок настаивает, что Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.

Об этом сообщает Spiegel. Комментарии главы МИД прозвучали во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии по поводу будущего Сирии.

Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокировки канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если дополнительное оружие не предоставить, Украина "будет менее способна защищаться, а значит и менее способна защитить нас". Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.

Напомним, перед этим Spiegel неофициально узнало, что внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали Бербок и министр обороны Борис Писториус на основе срочных запросов Украины.

Однако канцлер Олаф Шольц выступил против и считает, что уже запланированной помощи достаточно и Киев в придачу может тратить на оружие средства по общему кредиту от G7, и что было бы несправедливо "ставить перед фактом" новое немецкое правительство, которое сформируют после досрочных выборов в феврале. Такое мнение разделяют и некоторые другие члены СДПГ.

Ранее Телеграф писал, что Германия готовится защищаться без войск НАТО.