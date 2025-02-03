Украина смогла заинтересовать Трампа: он назвал условие продолжения помощи

Вашингтон заинтересовался украинскими ресурсами

Президент США Дональд Трамп заинтересовался возможностью получать редкоземельные материалы из Украины. Он предложил наладить поставки в обмен на продолжение оказания помощи.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме. Трансляция велась в youtube-канале Times now.

По его словам, он хочет обеспечить поставки редкоземельных материалов в США и хочет, чтобы это делала Украина. В обмен он предлагает продолжить оказание помощи.

Помимо того он раскритиковал предыдущую администрацию Белого дома за то, что тот не настаивал на том, чтобы Европа платила за помощь Украине. Также Трамп потребовал у Европы увеличить финансирование помощи Украине, чтобы она сравнялась с выделенной помощью США.

Трамп также повторил свои предыдущие комментарии о необходимости прекращения войны в Украине, добавив, что в ее урегулировании достигнут "большой прогресс". Подробности американский президент сообщать не стал.

Стоит отметить, что тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский встречался с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему "План победы".

Сообщалось, что Трампа в этом документе особо заинтересовали варианты добычи ресурсов в Украине и использование украинских войск для обеспечения безопасности в Европе вместо американских солдат.