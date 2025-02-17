У Путина озвучили главную цель встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии

Предварительно на повестку дня вынесли три вопроса

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры между делегациями США и РФ в Эр-Рияде будут двусторонними. Они будут касаться вопроса о начале мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщают российские СМИ. Пока точно известно, что сторону РФ представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и сам Юрий Ушаков.

Темами встречи будут возможные переговоры по Украине, организация саммита Путина и Трампа, а также вопросы восстановления всего комплекса российско-американских отношений.

Со стороны США делегацию возглавляет государственный секретарь Марко Рубио, прибывший в Саудовскую Аравию накануне. Вместе с ним в переговорах примут участие советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Ушаков сообщил, что в состав российской делегации также может войти глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он считается одним из приближенных к Путину финансистов, а в 2020 году даже прогнозировал возможное назначение министром иностранных дел РФ. Тогда же в политических кругах Дмитриева начали рассматривать как потенциального преемника Путина из-за его влияния и тесных связей с кремлевским руководством.

Переговоры между Вашингтоном и Москвой в столице Саудовской Аравии состоятся на фоне активного дипломатического процесса по поводу предстоящего конфликта в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что администрация Дональда Трампа ищет способы привлечь европейских союзников к обсуждению гарантий безопасности для Киева и потенциальному размещению миротворческих сил.