США хотят знать, чем помогут Украине миротворцы в случае нападения РФ — СМИ

США интересуют ответы на важные вопросы по урегулированию войны в Украине

Администрация Дональда Трампа обратилась к европейским союзникам с просьбой уточнить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине, чтобы обеспечить продолжительное мирное урегулирование. Кроме того, интерес американские союзники проявили и относительно того, как европейцы планируют реагировать в случае нападения России на размещенные в Украине миротворческие силы.

По данным Bloomberg, Вашингтон также хочет получить от Европы конкретную информацию о том, готовы ли союзники предоставить войска в рамках возможного мирного соглашения и какую поддержку со стороны США считают необходимым для этого. Интересует их и то, какие меры можно предпринять уже сейчас, чтобы усилить позиции Киева на переговорах.

Специальный посланник президента Трампа по делам Украины и России, отставной генерал Кит Келлог, намерен обсудить эти вопросы с европейскими чиновниками в течение этого месяца. Дипломаты заявили, что США стремятся согласовать позиции союзников, прежде чем презентовать предложения Трампа.

Запрос США поступил на фоне инициативы Трампа по поводу прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Представители США и РФ планируют встречу в Саудовской Аравии на этой неделе.

Европейские лидеры обеспокоены скоростью, с которой Вашингтон движется к договоренностям с Москвой. Они опасаются, что без четкой общей стратегии Европа может оказаться на обочине переговорного процесса, который определит ситуацию с безопасностью на континенте на годы вперед.

Сегодня в Париже состоится экстренный саммит лидеров ЕС, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы согласовать позицию Европы по дальнейшим действиям.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "беспрецедентный" оборонный пакет поддержки для Украины. В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в The Telegraph, что Лондон готов отправить британских миротворцы в Украину в рамках мирного соглашения.

Премьер Польши Дональд Туск перед отлетом на саммит в Париж призвал европейских лидеров серьезно отнестись к наращиванию оборонного потенциала Европы.

"Мы не сможем помочь Украине, если не уравновесим военный потенциал России", — подчеркнул он. В то же время, Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину, но готова оказать логистическую поддержку другим странам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, вероятные детали предстоящего визита спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. По словам президента Зеленского, он пробудет здесь несколько дней и, возможно, посетит фронт.