Родился в Киеве, учился в Стэнфорде. Что известно о переговорщике РФ по Украине

Ему 49 лет

В вероятных переговорах США и России по достижению мира в Украине может принимать участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его также считают приближенным к главе РФ Владимиру Путину.

"Телеграф" расскажет, что известно о Дмитрееве и откуда он родом. О его участии в переговорах пишут СМИ.

Кирилл Александрович Дмитриев – российский финансист, глава РФПИ. В 2020 году ему предусматривали назначение в правительство РФ на место министра иностранных дел. Тогда же Дмитриева стали называть преемником Владимира Путина, с которым он в довольно близких связях.

Родился он в Киеве, но учился в США. Дмитриев окончил Стэнфордский университет с высшим отличием (бакалавр по экономике), а также Гарвардскую школу бизнеса (магистр делового администрирования). Долгое время работал в разных компаниях, включая IBS, в том числе и в Киеве.

Дмитриев и Владимир Путин

В 2011 году стал генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций. Этот пост он занимает уже более 10 лет. С начала полномасштабного вторжения он находится под санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Дмитриев и его жена

Известно, что Дмитриев женат на Наталье Поповой, которая занимает должность первого заместителя главы фонда "Иннопрактика". Здесь же ее муж является членом попечительского совета. В фонде работает и старший брат жены. О наличии детей у пары ничего не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол для переговоров с Путиным.