"Уровень детского сада": заявления Трампа о Зеленском вызвали бурную реакцию в Украине

Заявления главы Белого дома вызвали реакцию в Украине

Очередные заявления президента США Дональда Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского не смогли остаться мимо внимания общественности. Многие отметили, что заявления американского лидера копируют нарративы российской пропаганды, а другие обеспокоились ослаблением США перед лицом усиления России.

В частности популярный блогер Игорь Лаченков отметил, что россияне явно влияют на риторику Трампа и от этого страдать будет вся Украина. Он отметил, что украинцы, как и прежде могут рассчитывать лишь на себя.

Кроме того, блогер в шутку преложил восстановить ядерное оружие.

Журналист Дмитрий Гордон в свою очередь отметил, что слова Трампа ничем не аргументированы. Кроме того, он указал, что американский президент не стал упоминать, что в Украине не может быть выборов во время военного положения.

Журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач отметил, что риторика Трампа опасна не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира, в том числе и США. Он подчеркнул, что россияне имеют свойство строить планы на длительные сроки, а потому воспользуются моментом, чтобы развалить США изнутри.

На пророссийскую риторику Трампа также указал продюсер и сценарист Андрекс Селиванов.

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь пошутил, что Трамп делает свои заявления, так как завидует украинцам.

Военный эксперт Николай Белесков отметил, что заявления Трампа напоминают детские обиды.

Блогер и публицист Андрей Плахонин тоже добавил, что американский президент сейчас напоминает ребенка.

Историк и дипломат Александр Левченко пошутил о нарративе Трампа о том, что война якобы никогда не началась бы, будь он президентом.

Как сообщалось ранее, политолог Роман Еделев сообщил "Телеграфу", что Трамп и часть его советников живут в мире российской пропаганды. Поэтому сейчас Украине надо сфокусироваться на том, чтобы давать ответы на ложные заявления.