Мир ценой НАТО и не только. Какие условия могут предложить Украине на переговорах
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Переговоры будут сложными
Последние новости о переговорах США и России в Саудовской Аравии без участия Украины наталкивают на мысль, что условия мира могут быть очень болезненными для Киева. И речь идет не только об отказе во вступлении в НАТО.
Как пишет New York Times, сейчас Украина имеет не так уж много вариантов вернуть назад свои территории. А президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал обязательность этого.
"Это означает, что любое соглашение, скорее всего, будет предусматривать болезненные уступки со стороны Украины, которые можно рассматривать как вознаграждение господина Трампа (президента США — Ред.) за агрессию господина Путина (глава РФ — Ред.). Это также означает, что Россия почти наверняка заключит жесткое соглашение", — пишет издание.
Отмечается, что переговоры по миру в Украине будут очень сложными. И есть сомнения, что Путин будет вести переговоры добросовестно. В то же время Европа и Украина опасаются, что "Трамп подвергнется искушению заключить соглашение с Кремлем через их головы".
Именно поэтому будущие вероятные условия мира, по мнению New York Times, могут выглядеть следующим образом:
- развертывание небольших миротворческих сил из 7500 человек, которые сформируют страны, приемлемые как для России, так и для Украины;
- иностранных войск на постоянной основе не будет на территории Украины, но могут разместить небольшое количество иностранного технического персонала;
- немедленные санкции против любой из сторон, если она возобновит военные действия;
- запрещение Украине применять и иметь ракеты с дальностью более 250 километров;
- вступление в ЕС возможно, но не в НАТО;
- заморозка войны по линии фронта – все территориальные споры будут решены мирным путем через 10-15 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, стал ли мир в Украине ближе после Мюнхенской конференции.