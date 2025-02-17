Мир ценой НАТО и не только. Какие условия могут предложить Украине на переговорах

Переговоры будут сложными

Последние новости о переговорах США и России в Саудовской Аравии без участия Украины наталкивают на мысль, что условия мира могут быть очень болезненными для Киева. И речь идет не только об отказе во вступлении в НАТО.

Как пишет New York Times, сейчас Украина имеет не так уж много вариантов вернуть назад свои территории. А президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал обязательность этого.

"Это означает, что любое соглашение, скорее всего, будет предусматривать болезненные уступки со стороны Украины, которые можно рассматривать как вознаграждение господина Трампа (президента США — Ред.) за агрессию господина Путина (глава РФ — Ред.). Это также означает, что Россия почти наверняка заключит жесткое соглашение", — пишет издание.

Отмечается, что переговоры по миру в Украине будут очень сложными. И есть сомнения, что Путин будет вести переговоры добросовестно. В то же время Европа и Украина опасаются, что "Трамп подвергнется искушению заключить соглашение с Кремлем через их головы".

Именно поэтому будущие вероятные условия мира, по мнению New York Times, могут выглядеть следующим образом:

развертывание небольших миротворческих сил из 7500 человек, которые сформируют страны, приемлемые как для России, так и для Украины;

иностранных войск на постоянной основе не будет на территории Украины, но могут разместить небольшое количество иностранного технического персонала;

немедленные санкции против любой из сторон, если она возобновит военные действия;

запрещение Украине применять и иметь ракеты с дальностью более 250 километров;

вступление в ЕС возможно, но не в НАТО;

заморозка войны по линии фронта – все территориальные споры будут решены мирным путем через 10-15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, стал ли мир в Украине ближе после Мюнхенской конференции.