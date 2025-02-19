"США открывают, второй фронт… но не против России": в сети шутят о новых заявлениях Трампа

Даже самые тяжелые времена не смогли подавить украинское чувство юмора

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями, в которых раскритиковал украинское руководство и назвал президента Владимира Зеленского "диктатором". Реакция сети долго себя ждать не заставила.

Украинские пользователи глобальной паутины традиционно в случае какого-либо глобального события начинают создавать огромное количество мемов и шутить по этому поводу. Этот случай не стал чем-то неожиданным.

В частности, многих удивило то, почему Трамп внезапно начал возлагать ответственность за российское вторжение на Украину.

При этом многие допустили, что в данном случае американский президент перешел на российскую сторону.

При этом не исключили они и то, что нарративы Трампа в будущем станут еще более сопоставимы с российской пропагандой.

Кроме того, в сети обратили на то, что среди украинцев стало больше тех, кто симпатизирует Зеленскому. Даже если речь идет о тех, кто его до этого яростно критиковал.

Некоторые же украинцы явно не ожидали того, что Трамп начнет "бомбардировать" Украину своими заявлениями настолько быстро и яростно.

Другие попытались придумать то, как бы мог ответить Зеленский.

А другие уже начали ностальгировать по временам, когда Украине не приходилось противостоять натиску со стороны союзника.

При этом в сети также напомнили, что даже если США и бросят Украину, то это не значит, что она останется одна.

Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, которые напоминают нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.