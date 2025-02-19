"Не нужно утверждать иное": западные лидеры высказались о Зеленском после "нападок" Трампа

Выборы в Украине не могут быть проведены в разгар войны в соответствии с законодательством

В среду, 19 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение президента США Дональда Трампа назвать главу Украины Владимира Зеленского "диктатором" было "неправильным и опасным".

Об этом немецкий политик заявил новостному изданию Der Spiegel. Шольц добавил, что Зеленский — избранный глава государства.

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского", – сказал канцлер Германии.

Он пояснил, что за украинского лидера проголосовал народ єтой страні.

"То, что надлежащие выборы не могут быть проведены в разгар войны, соответствует требованиям украинской конституции и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать что-то иное", – отметил Шольц.

Иностранные лидеры, которые поддержали Зеленского

Главы нескольких европейских стран уже выразили свою поддержку президенту Украины.

Так, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает украинскую Конституцию и демократически избранного президента Зеленского.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал заявление Трампа глубоко несправедливым.

"Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма", – заявил президент Чехии Петр Павел.

Зеленский поблагодарил за поддержку европейцев и народ Украины в соцсети Х.

"Благодарю вас за поддержку!" – написал он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "очернение" Трампа на публике приведет лишь к обратному эффекту.