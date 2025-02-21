Зеленского умоляли подписать соглашение? Что пишут зарубежные СМИ о новой риторике США

Вашингтон не планирует отменять санкции против России

Изменение риторики США по поводу войны в Украине и президента Владимира Зеленского кажется значительным, однако на самом деле разворот в американской политике не так существенен. К тому же, реальные изменения во внешней политике Штатов отличаются от публичной риторики президента Дональда Трампа.

Об этом пишет ряд зарубежных СМИ, ссылаясь на источники. "Телеграф" собрал главные материалы по изменению политики США и громких заявлений Трампа.

Politico

По данным источников Politico, Зеленский может возобновить отношения с США. Ведь резкие высказывания Трампа не связаны с поворотом в сторону России. Они скорее свидетельствуют об возмущении реакции Киева на предложенное соглашение о передаче США доступа к полезным ископаемым стран.

Последние заявления Трампа — дерзкий способ вести переговоры, уверен собеседник издания. Но Зеленскому все равно нужно активно работать с американской стороной для заключения соглашения.

Reuters

Источники Reuters уверены, что Трамп спешит создать мир в Украине, ведь хочет продемонстрировать избирателям в США, что Вашингтон возмещает оказанную государству помощь. Он якобы хочет подписать договор с Украиной до принятия решения об увеличении военной поддержки Киева или начале посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией.

Axios

Axios пишет, ссылаясь на источники, что переговоры по соглашению продолжаются. Так, США показали Украине обновленную версию соглашения, которая не ответила требованиям Зеленского. И даже несмотря на это, некоторые чиновники "уговаривали его подписать ее".

The New York Times

Как отмечает The New York Times, госсекретарь США Марк Рубио после переговоров с РФ в Эр-Рияде приложил немало усилий, чтобы убедить европейцев в том, что политика Штатов не изменилась. Рубио уверен, что эти переговоры должны показать, серьезно ли Кремль настроен на прекращение огня.

Более того, по его словам, США не будут навязывать Украине и Европе никакое соглашение. И Вашингтон не планирует отменять санкции против России, если поведение Москвы заметно не изменится, но некоторые послабления возможны. Рубио признал, что Кремль может использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе.

Financial Times

Источники Financial Times высказали примерно такое же мнение, подчеркнув, что переговоры в Саудовской Аравии – проверка РФ на готовность к разрешению ситуации с войной. США были вынуждены добавить в повестку дня встречи экономические и геополитические вопросы, чтобы заставить Кремль остановить войну и показать, что это имеет определенные преимущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что финский евродепутат заявил об ультиматуме Трампа Европе из-за Украины.