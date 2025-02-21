Российская делегация пока не смогла убедить Трампа предать союзников, но западные правительства нервничают из-за непоследовательности Белого дома

В ходе так называемых "переговоров" между россиянами и американцами в Эр-Рияде российская делегация выдвинула США требование вывести силы НАТО с восточного фланга Североатлантического союза. Это означало бы вывод военных из стран Балтии, а также из большинства стран бывшего Варшавского пакта – и эта новость закономерно вызывала беспокойство в европейских столицах.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление, которое сделал руководитель аппарата президента Румынии и советник по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Диаконеску. По его словам, пока у президента США Дональда Трампа отклонили требование Москвы, однако Бухарест опасается, что, учитывая непоследовательную и дружелюбную к Путину политику нынешнего Белого дома, Вашингтон все же согласится на вывод войск, оставив союзников беззащитными.

"Насколько я понимаю, ситуация может меняться с часа в час или со дня на день", – сказал румынский чиновник, намекая на уступки Трампа Путину в Эр-Рияде, и на дезинформационную атаку, которую администрация Трампа устроила на Украину и президента Владимира Зеленского.

Российская делегация пока не смогла убедить Трампа предать союзников. Кроме того, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе в Вашингтоне будут убеждать Трампа не удовлетворять требования Кремля. Впрочем, действия администрации Трампа и так сильно нервируют правительства восточных стран НАТО, а один из высокопоставленных региональных чиновников признался изданию, что они не уверены, доходит ли до "адресата" то, что ему пытаются объяснить.

"Мы подробно проинформировали Вашингтон на разных уровнях, не уверен, что до Трампа доходит. Поэтому риск и беспокойство остаются, что Россия обманом заставит Вашингтон к чему-то из-за давления на Украину", – резюмировал он.

Отметим, западные СМИ пишут, что Трамп, судя по всему, выбрал сторону российского режима, как кажется в Европе очень многим, и прежде всего Украине. Последняя неделя воплотила в реальность кошмары украинского народа и европейских союзников США, поскольку Трамп разрушает трансатлантические отношения, формировавшие европейскую безопасность с 1945 года.

Как сообщалось ранее, после "переговоров" делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, напоминающих нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и предположил, что Украина потеряет территорию.