Зеленського благали підписати угоду? Що пишуть закордонні ЗМІ про нову риторику США

Вашингтон не планує скасовувати санкцій проти Росії

Зміна риторики США щодо війни в Україні та президента Володимира Зеленського здається значною, проте насправді розворот в американській політиці не такий суттєвий. До того ж реальні зміни у зовнішній політиці Штатів відрізняються від публічної риторики президента Дональда Трампа.

Про це пише низка закордонних ЗМІ, посилаючись на джерела. "Телеграф" зібрав головні матеріали щодо зміни політики США та гучних заяв Трампа.

Politico

За даними джерел Politico, Зеленський може відновити відносини з США. Адже різкі висловлювання Трампа не пов'язані з поворотом у бік Росії. Вони скоріше свідчать про обурення щодо реакції Києва на запропоновану угоду щодо передачі США доступу до корисних копалин країн.

Останні заяви Трампа — зухвалий спосіб вести переговори, впевнений співрозмовник видання. Але Зеленському все одно потрібно активно працювати з американською стороною для укладання угоди.

Reuters

Джерела Reuters впевнені, що Трамп поспішає створити мир в Україні, адже хоче продемонструвати виборцям у США, що Вашингтон відшкодовує надану державі допомогу. Він нібито хоче підписати договір з Україною до того, як буде ухвалено рішення про збільшення військової підтримки Києва або початок посередництва в офіційних мирних переговорах між Україною та Росією.

Axios

Axios пише, посилаючись на джерела, що переговори щодо угоди продовжуються. Так, США нібито показали Україні оновлену версію угоди, яка не відповіла вимогам Зеленського. І навіть попри це деякі урядовці "вмовляли його підписати її".

The New York Times

Як зазначає The New York Times, держсекретар США Марк Рубіо після переговорів з РФ у Ер-Ріяді доклав чимало зусиль, щоб переконати європейців, що політика Штатів не змінилась. Рубіо впевнений, що ці переговори мають показати, чи серйозно Кремль налаштований на припинення вогню.

Ба більше, за його словами, США не нав'язуватимуть Україні та Європі жодну угоду. І Вашингтон не планує скасовувати санкцій проти Росії, якщо поведінка Москви помітно не зміниться, але деякі послаблення можливі. Рубіо визнав, що Кремль може використати переговори, щоб посіяти розбіжності на Заході.

Financial Times

Джерела Financial Times висловили приблизно таку ж думку, наголосивши, що переговори в Саудівській Аравії — перевірка РФ на готовність до вирішення ситуації з війною. США нібито були вимушені додати до порядку денного зустрічі економічні та геополітичні питання, аби змусити Кремль зупинити війну та показати, що це має певні переваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фінський євродепутат заявив про ультиматум Трампа Європі через Україну.