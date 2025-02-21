"У нас есть три недели": финский евродепутат заявил об ультиматуме Трампа Европе из-за Украины

Доказательства своего заявления евродепутат не предоставил, но СМИ отмечают, что это могло бы входить в планы Трампа

Администрация Дональда Трампа выдвинула европейским странам ультиматум, согласно которому Европа имеет три недели на то, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Если Европа откажется, Трамп угрожает вывести все американские войска из Европы, оставив ее без защиты.

Об этом сообщил финский депутат Европарламента от группы ЕНП, член комитета по иностранным делам Европарламента и координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола. Он отметил, что Трамп, похоже, ставит безопасность России в приоритет.

"Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они сами разгребают свой беспорядок. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — написал он.

Издание Newsweek, обратившее внимание на публикацию, пишет, что никаких доказательств своего заявления евродепутат не предоставил. А в Белом доме ничего не комментируют, хотя издание обратилось туда за официальным объяснением. Однако авторы материала напоминают, что Трамп не скрывал намерений вывести часть военных из Европы и заставить НАТО "платить за защиту".

"Через несколько дней после того, как Трамп принял присягу на второй срок как президент США, европейский дипломатический источник сообщил ведущему итальянскому информационному агентству, что Трамп планирует вывести из Европы примерно 20 000 американских военных. Источник сообщил ANSA, что Трамп стремится сократить американское военное присутствие на континенте примерно на 20 процентов и намерен требовать больших финансовых взносов от союзников по НАТО для покрытия расходов на содержание остальных сил", – говорится в сообщении.

При этом в Румынии 20 февраля сообщили, что в ходе так называемых "переговоров" между россиянами и американцами в Эр-Рияде российская делегация выдвинула США требование вывести силы НАТО с восточного фланга Альянса. Это означало бы вывод военных из стран Балтии, а также из большинства стран бывшего Варшавского пакта – и эта новость закономерно вызывала беспокойство в европейских столицах.

Также уж точно можно сказать, что под каток сокращения бюрократических расходов государственного аппарата может попасть Пентагон. Не так давно Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему созданный Белым домом "Департамент эффективности правительства", проверить расходы Министерства обороны США. А новый министр обороны США, бывший телеведущий Пит Хегсет, приказал подчиненным подготовить документ, включающий сокращение оборонных расходов на 8% в течение каждого следующего из пяти лет. Ожидается, что документ вызовет серьезное сопротивление Конгресса, поскольку в него должны войти 17 категорий – модернизация ядерного оружия, противоракетной обороны, покупка подлодок, ударных БПЛА и боеприпасов и другие важные направления.