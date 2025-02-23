Трамп и Кремль будут в бешенстве: ЕС задумался над полной конфискацией замороженных активов России

США не способны повлиять на это решение, однако основные проблемы сейчас возникли внутри Евросоюза

В Европейском Союзе изучается возможность полностью конфисковать замороженные активы Центрального банка РФ. Планируется за счет этих активов поддерживать Украину на фоне вероятного сокращения или прекращения помощи со стороны трампистских США.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что активы могут быть использованы как залог для Международной комиссии по рассмотрению претензий. Этот орган будет оценивать размер компенсации от россиян. Если РФ откажется платить за убытки, среди прочего конфискуют и активы.

США не способны никак повлиять на это решение, поскольку страны ЕС, G7 и Австралия суммарно заморозили более 280 миллиардов долларов российских суверенных активов. Основным держателем активов России является бельгийский клиринговый центр Euroclear. Кроме того, примерно 58 млрд долларов активов пропутинских олигархов также находятся под арестом и могут подлежать конфискации.

Основные проблемы сейчас возникли внутри Евросоюза. Против конфискации выступают Германия и Франция – традиционно раздаются отговорки о якобы "правовых последствиях" и влиянии конфискации российских активов на курс евро. Кроме них, беспокойство выражает Европейский центральный банк – там тоже окопались давние противники конфискации российских денег в пользу Украины. Идея будет обсуждаться 24 февраля на заседании министров иностранных дел стран ЕС, а создание Международной комиссии ЕС приступит после 24 марта.

Между тем, стало известно, что в Москве продолжается обсуждение возможного использования замороженных российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Россия готова частично уступить эти активы в рамках мирного соглашения, но настаивает на том, чтобы часть денег была израсходована на территории, контролируемые силами Москвы.