Укр

Нидерланды заморозили российские активы, но на сумму меньше почти в 7 раз, чем ожидалось

Автор
Евгений Устименко
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Амстердам заморозил 97,2 миллиона евро российских активов Новость обновлена 10 января 2025, 21:21
Амстердам заморозил 97,2 миллиона евро российских активов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Значительная часть этой суммы принадлежит двум компаниям

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что власти страны приняли решение заморозить зарубежные активы Российской Федерации на сумму в 97,2 миллиона евро.

Об этом сообщает "Укринформ". Эта сумма значительно меньше, чем было до этого — 660 миллионов евро.

В январе 2024 года в нидерландском парламенте объявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро. Однако до 1 июля 2024 года было заморожено 97,2 млн евро — остальные денежные средства не подлежали заморозке.

Значительная часть данной суммы принадлежит двум компаниям, названия которых в настоящее время неизвестны. Из них 230 млн евро одной из компаний не подлежали замораживанию, потому что у данной компании больше не было связей с подсанкционными российскими собственниками.

Кроме того, в мае 2024 года Бюро оценки инвестиций Нидерландов выяснило, что данная компания, а также дочерние с ней компании, больше не попадают под санкции Европейского Союза против Росссийской Федерации за войну против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти США ввели санкции против российских нефтесервисных компаний.

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#Евро #Россия #Санкции #Нидерланды