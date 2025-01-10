Нидерланды заморозили российские активы, но на сумму меньше почти в 7 раз, чем ожидалось

Значительная часть этой суммы принадлежит двум компаниям

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что власти страны приняли решение заморозить зарубежные активы Российской Федерации на сумму в 97,2 миллиона евро.

Об этом сообщает "Укринформ". Эта сумма значительно меньше, чем было до этого — 660 миллионов евро.

В январе 2024 года в нидерландском парламенте объявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро. Однако до 1 июля 2024 года было заморожено 97,2 млн евро — остальные денежные средства не подлежали заморозке.

Значительная часть данной суммы принадлежит двум компаниям, названия которых в настоящее время неизвестны. Из них 230 млн евро одной из компаний не подлежали замораживанию, потому что у данной компании больше не было связей с подсанкционными российскими собственниками.

Кроме того, в мае 2024 года Бюро оценки инвестиций Нидерландов выяснило, что данная компания, а также дочерние с ней компании, больше не попадают под санкции Европейского Союза против Росссийской Федерации за войну против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти США ввели санкции против российских нефтесервисных компаний.