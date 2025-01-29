В Украине арестовали "новые" активы российского олигарха Дерипаски: о каких суммах идет речь

Дерипаска входит в ближайшее окружение Владимира Путина

По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на партию промышленной продукции и сырья, которой владел российский олигарх Олег Дерипаска. Еще в начале 2024 года ему объявили о подозрении в Украине.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Речь идет почти 500 000 тонн бокситов и глинозема, которые были изготовлены в Украине задолго до российского полномасштабного вторжения. Все они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, которым ранее владел подсанкционный олигарх.

Общая сумма арестованных активов составила 2,11 млрд гривен, сообщили в СБУ.

По данным спецслужб, данная продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "РусАл". Также эта продукция принадлежала олигарху через подконтрольную коммерческую структуру, которая была зарегистрирована в одной из стран Евросоюза.

Данная компания была формальным заказчиком продукции Николаевского завода с целью дальнейшего реэкспорта на предприятия Дерипаски, зарегистрированные в РФ. Однако в 2023 году украинские спецслужбы заблокировали отправку сырья через "фирму-прокладку" в Россию.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска — это российский миллиардер, основатель и председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент". До 2018 года он был руководителем объединенной компании "РусАл" и возглавлял еще несколько крупных предприятий.

С апреля 2018 года находится под санкциями США из-за финансирования проектов Владимира Путина, а с 2022 года — под санкциями Евросоюза, Велико­британии, Украины и ряда других стран, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана, которому сообщили о подозрении.