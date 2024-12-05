Группа злоумышленников оказывала услуги подсанкционным россиянам, используя цифровые активы

США 4 декабря ввели очередные санкции, направленные против российского режима. Они были нацелены на построенную российской элитой незаконную финансовую сеть, позволяющую обходить ограничения против РФ, используя цифровые активы.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. В целом под новые санкции попали пятеро физических лиц и четыре юридических лица, связанных с "разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, способствовавших существенному обходу санкций" – TGR Group. Среди подсанкционных организаций оказалась даже одна американская фирма из штата Вайоминг.

"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты — для обхода американских и международных санкций и последующего обогащения себя и Кремля", — прокомментировал новые антироссийские санкции исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и разведке Брэдли Смит.

Так, по данным американских и британских правоохранительных органов, TGR Group замешана в отмывании денег для подсанкционных организаций, предоставлении услуг по обмену наличных и криптовалюты, переводе криптовалют в наличные деньги и обратно, предоставлении поддельных кредитных карт и сокрытии источников происхождения средств – последнее позволяло российским богачам покупать недвижимость в Великобритании. Теперь активы, принадлежащие TGR Group, заморожены, сотрудничество с ними запрещено.

Как сообщалось ранее, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа этого года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжигать не пожелало: в адрес компаний из США в конце концов не прозвучало ни одного обвинения.