Участники переговоров не являются должностными лицами

Представители США и России в последние месяцы ведут тайные переговоры по Украине в Швейцарии. Последняя встреча состоялась на прошлой неделе, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности 2025.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных с вопросом. По словам собеседников, этот "побочный канал" начал действовать после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Участники переговоров имеют дипломатический опыт и опыт в службах безопасности. Однако они не являются государственными должностными лицами, и остается неясным, были ли они уполномочены их правительствами, сообщили два источника. Один из собеседников добавил, что, по крайней мере, некоторые советники Трампа знают об этих встречах.

Какие именно вопросы обсуждались на этих встречах, и с каких пор они продолжаются, неизвестно. Также нет ясности относительно того, присутствовала ли на них Украина.

Как сообщал "Телеграф", The Economist пишет, что учащиеся заявления президента США Дональда Трампа могут свидетельствовать о том, что он хочет устранить главу Украины Владимира Зеленского. Ведь считает его "неудобным" для достижения мира.