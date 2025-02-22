У переговорщика РФ Дмитриева бизнес в Киеве? Появились новые подробности жизни фаворита Путина

С 2011 года возглавляет Российский фонд прямых инвестиций

Участник недавних переговоров России и США в Саудовской Аравии по Украине гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, якобы имеет отношение к сомнительному строительству в Киеве. 49-летний переговорщик имеет тесные связи с главой РФ Владимиром Путиным.

Как отмечает "Главком", Дмитриев может быть связан с возведением коттеджного городка "Олимпик парк", что в 19 километрах от Киева.

В 2008 году в селе Березовка столичное ООО "Траверз-Буд" приступило к строительству жилых домов. К пиару этого проекта приобщалась даже певица Ани Лорак, долгое время живущая в России.

Официально фамилия Кирилла Дмитриева не указана ни в каких документах, но учредителем "Траверз-Буду" выступала российская фирма "Юрфинансконсалт". По словам одного из домовладельцев, руководитель общественной организации "Объединение жителей коттеджного городка "Олимпик парк" Олег Хаврук еще почти 15 лет назад говорил, что в строительство инвестировали экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун (ныне в базе розыска МВД по подозрению в присвоении чужого имущества) и Кирилл Дмитриев.

По плану проекта на площади около 300 га планировалось построить 900 коттеджей. Дома должны были вводить в эксплуатацию тремя очередями. Средняя стоимость такого дома составляла $250 тыс. Известно, что Лагун и Дмитриев почти у 200 инвесторов взяли полмиллиарда гривен на строительство коттеджей.

Кирилл Дмитриев

Но строительство затянулось и через несколько лет Дмитриев получил должность в России. Покинув Украину, он якобы оставил немалый долг, который обещал заплатить. Впоследствии у "Олимпик парке" несколько раз менялись главные инвесторы, владельцы. По состоянию на февраль 2025 года возведена меньшая часть первой очереди "Олимпик парка" (с недавних пор этот проект уже называют Home Resort). То есть в помещениях обеспечено примерно 100 семей.

Интересные детали о Дмитриеве

Он уроженец Киева, выпускник Стэнфордского и Гарвардского университетов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и близкий соратник Путина. После окончания учебы за границей ему предлагали продолжить работу в McKinsey или в Goldman Sachs, но он выбрал карьеру в России.

В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину и возглавил инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов. Фонд инвестировал и в РФ. Впоследствии он женился на Наталье Поповой – близкой подруге и бизнес-партнерше дочери Путина Екатерине Тихоновой.

Дмитриев и его жена

В Кремль Дмитриеву проложили путь и дочь Путина, и хорошие рекомендации Пинчука. В 2011 году собеседование прошло успешно и он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд дол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США и Россия ведут тайные переговоры по Украине.