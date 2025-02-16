Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры Германии: обсудили оружие для Украины

Главной темой обсуждения во время встречи стала поддержка Украины и важность единства среди европейских стран перед вызовами и угрозами сегодняшнего дня

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии Фридрихом Мерцом. Мерц сейчас является одним из кандидатов на должность нового канцлера Германии и обещал предоставить Украине крылатые ракеты Taurus – против чего всегда выступал действующий канцлер Олаф Шольц.

О встрече сообщает сайт Офиса президента Украины. Зеленский поблагодарил Мерца за помощь Украине с самого начала российского вторжения, а также за лидерство Германии в предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

Главной темой обсуждения во время встречи стала поддержка Украины и важность единства среди европейских стран перед вызовами и нынешними угрозами. Зеленский подчеркнул, что союзники Украины должны приоритетно поддерживать справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности для Украины, с чем Мерц согласился. Также стороны обсудили оборонную поддержку Украины, поставки вооружения для сил обороны и инвестиции в непосредственно украинское производство оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера ФРГ Олафа Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.

Напомним, что в конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил немецкий парламент в ответ на запрос канцлера Шольца. Новые выборы в Германии пройдут 23 февраля 2025г.

Добавим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с Шольцом во время Мюнхенской конференции по безопасности. Этим он очень сильно разозлил немецких политиков.