"Если он этого хочет": Трамп и Зеленский могут встретиться в Вашингтоне в ближайшее время, пишут СМИ

Перед этим украинские и американские чиновники согласовали проект соглашения по недрам и рекомендовали обоим президентам его подписать.

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Предполагается, что уже 28 февраля Зеленский отправится с визитом в Вашингтон и подпишет там соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. При этом отмечается, что встреча – инициатива не украинской стороны, непосредственно Белый дом предложил встречу президенту Украины.

Агентство добавляет, что перед этим украинские и американские чиновники согласовали проект соглашения по недрам и рекомендовали обоим президентам его подписать. Также Зеленский может встретиться с законодателями в Капитолии, однако график визита все еще меняется и согласовывается.

Издание Axios пишет, что Трамп 25 февраля подтвердил журналистам, что Зеленский 28 февраля может приехать в Белый дом. По его словам, он приедет именно для подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Мы почти договорились о нашем соглашении о редкоземельных элементах. У меня нет возражений против того, чтобы Зеленский приехал в Вашингтон в пятницу, если он этого хочет", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп оценил соглашение о полезных ископаемых уже не в 500 млрд. долларов США, а в один триллион. Он заверил, что "американские налогоплательщики" якобы получат обратно свои деньги, а Украина получит 350 млрд долларов и многое вооружение.

"350 млрд долларов, много военного оборудования и право бороться. В Украине очень смелые солдаты, но без США и наших денег и военного оборудования эта война закончилась бы очень быстро. Это я предоставил им знаменитые "Джавелины". Не Обама, не Байден, а я. Они уничтожили много танков с этими "Джавелинами"", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.