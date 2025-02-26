"Якщо він цього хоче": Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні найближчим часом, пишуть ЗМІ

Перед цим українські та американські високопосадовці погодили проєкт угоди щодо надр та рекомендували обом президентам його підписати

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Припускається, що вже 28 лютого Зеленський вирушить із візитом до Вашингтона та підпише там угоду про корисні копалини.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. При цьому зазначається, що зустріч – ініціатива не української сторони, безпосередньо Білий дім запропонував зустріч президенту України.

Агентство додає, що перед цим українські та американські високопосадовці погодили проєкт угоди щодо надр та рекомендували обом президентам його підписати. Також Зеленський може зустрітися із законодавцями в Капітолії, проте графік візиту все ще змінюється та погоджується.

Видання Axios пише, що Трамп 25 лютого підтвердив журналістам, що Зеленський 28 лютого може приїхати в Білий дім. За його словами, він приїде саме для підписання угоди про корисні копалини.

"Ми майже домовилися про нашу угоду щодо рідкоземельних елементів. Я не маю заперечень проти того, щоб Зеленський приїхав до Вашингтона в п’ятницю, якщо він цього хоче", — сказав Трамп.

Окрім того, Трамп оцінив угоду про корисні копалини вже не в 500 млрд доларів США, а в один трильйон. Він запевнив, що "американські платники податків" нібито отримають назад свої гроші, а Україна отримає 350 млрд доларів та багато озброєння.

"350 млрд доларів, багато військового обладнання та право боротись. В Україні дуже сміливі солдати, але без США та наших грошей та військового обладнання ця війна закінчилась би дуже швидко. Це я надав їм знамениті "Джавеліни". Не Обама, не Байден, а я. Вони знищили багато танків з цими "Джавелінами"", – заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.