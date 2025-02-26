Визит Макрона к Трампу был успешным: политолог указал на важную для Украины деталь

После своего возвращения из США французский лидер позвонил Зеленскому и Стармеру

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон не боялся спорить с американским лидером. Пять раз во время совместной пресс-конференции с Трампом, он говорил о гарантии безопасности для Украины.

Об этом политолог Игорь Рейтерович рассказал в эфире "Телеграфа". По его мнению, Макрон создал поле для приезда Стармера, попытающегося финализировать вопросы Украины.

"Макрон, конечно, очень неплохо себя проявил, откровенно надо сказать. Он очень неплохо держался с Трампом, что уже требует определенных усилий, и перехватывал инициативу, и выступал с некоторыми интересными заявлениями, и говорил вещи, которые полностью противоречили, например позиции Трампа по некоторым вопросам", – сказал эксперт.

Он привел пример заявлений главы Белого дома о том, что Штаты ничего не получают в ответ на помощь, оказываемую Украине в то время, как Европа все возвращает.

"Макрон сказал: "Нет, это не так. Кроме того, мы больше оказали помощь, даже чем Соединенные Штаты". И Макрон прав, потому что если посмотреть, мы же должны считать Европейский союз плюс отдельные европейские страны, и в этом плане это точно больше, чем помощь Соединенных Штатов", – пояснил Рейтерович.

По словам политолога, Германия является вторым по объемам грантодателем Украины после Соединенных Штатов. Ее помощь приблизительно на одном уровне со всеми другими институтами Европейского Союза. Он акцентировал, что нельзя забывать об этом важном моменте.

"Так что я думаю, что Макрон здесь больше создал поле для приезда Стармера, поскольку – важный момент – он как вернулся, провел телефонные беседы с Зеленским и Стармером. Это было сделано очень правильно и красиво, я бы так сказал, очень дипломатично. Он явно проинформировал более подробно о результатах своего визита, возможно, о какой-то специфике", – предположил эксперт.

Также он поделился мнением, что президент Франции и премьер-министр Великобритании предварительно согласовали, кто какую роль будет играть и кто с какими инициативами будет выступать.

"Не исключаю, что Стармер теперь будет пытаться финализировать собственно то, о чем только в общих чертах говорил Макрон, и конкретно финализировать вопрос Украины. Макрон меньше этого где-то касался, хотя регулярно вспоминал. Макрон пять раз во время пресс-конференции, которая была вместе с Трампом, говорил о гарантиях безопасности для Украины. Причем несколько раз отвечая на вопросы, не содержащие вообще упоминаний об этих гарантиях безопасности. То есть, он специально возвращался к этой теме и выводил ее постоянно в публичное пространство", – объяснил Рейтерович.

Политолог добавил, что британский премьер по сравнению с Макроном, по его мнению, более конкретный, но эта конкретика согласована с некоторыми европейскими странами.

Напомним, в Вашингтоне Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину. По его словам, миротворцы не обязательно будут размещаться на линии фронта, а будут присутствовать "как гарантия".