Даже отправят миротворцев? Макрон рассказал о плане гарантий безопасности для Украины

По его мнению, такое сдерживание может скрепить сначала перемирие, а затем и мир в Украине

В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину и добавил, что Киев должен участвовать в переговорах.

Такие заявления французский лидер сделал в Белом доме, куда он приехал, чтобі встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

"Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины, которые могут дойти до отправки военных", — сказал он.

По словам Макрона, сдерживание может скрепить сначала перемирие, а затем мирное соглашение в Украине.

"Мы должны играть свою роль в рамках гарантий безопасности", – заявил президент Франции.

По его словам, проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев. "Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия", добавил он.

Президент Франции также сказал, что Украина должна присоединиться к переговорам о прекращении войны.

Напомним, несколько часов назад, Макрон прибыл в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Но прием Макрона в Белом доме был "не теплым". 47-й президент США почему-то не встретил французского лидера лично у Белого дома.