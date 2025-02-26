Візит Макрона до Трампа був успішним: політолог вказав на важливу для України деталь

Після свого повернення з США французський лідер зателефонував Зеленському та Стармеру

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту у Вашингтон не боявся сперечатися з американським лідером. П'ять разів під час спільної пресконференції з Трампом, він говорив про гарантію безпеки для України.

Про це політолог Ігор Рейтерович розповів в етері "Телеграфу". На його думку, Макрон створив поле для приїзду Стармера, який намагатиметься фіналізувати питання України.

"Макрон звичайно дуже непогано себе проявив, відверто треба сказати. Він дуже непогано тримався з Трампом, що вже потребує певних зусиль, і перехоплював ініціативу, і виступав з деякими цікавими заявами, і казав речі, які повністю суперечили, наприклад позиції Трампа по деяким питанням", – сказав експерт.

Він навів приклад стосовно заяв глави Білого дому щодо того, що Штати нічого не отримують у відповідь на допомогу, яку надають Україні в той час, як Європа все повертає.

"Макрон сказав: "Ні, це не так. Крім того, ми більше надали допомоги, навіть ніж Сполучені Штати". І Макрон правий, тому що, якщо подивитися, ми ж повинні рахувати Європейський союз плюс окремі європейські країни, і в цьому плані це точно більше, ніж допомога Сполучених Штатів", – пояснив Рейтерович.

За словами політолога, Німеччина є другим за об'ємами грантодавцем України після Сполучених Штатів. Її допомога приблизно на одному рівні з усіма іншими інституціями Європейського Союзу. Він акцентував, що не можна забувати про цей важливий момент.

"Так що я думаю, що Макрон тут більше створив поле для приїзду Стармера, оскільки – важливий момент – він як повернувся, провів бесіди телефонні із Зеленським і Стармером. Це було зроблено дуже правильно та красиво, я б так сказав, дуже дипломатично. Він явно проінформував більш детально про результати свого візиту, можливо, про якусь специфіку", – припустив експерт.

Також він поділився думкою, що президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії попередньо погоджували, хто яку роль буде грати та хто з якими ініціативами буде виступати.

"Не виключаю, що Стармер тепер буде намагатися фіналізувати власне те, про що тільки загальними рисами говорив Макрон, і конкретно фіналізувати питання України. Макрон менше цього десь торкався, хоча регулярно згадував. Макрон п'ять разів під час пресконференції, яка була разом з Трампом, говорив про гарантію безпеки для України. Причому кілька разів відповідаючи на питання, які не містили взагалі згадок про ці гарантії безпеки. Тобто він спеціально повертався до цієї теми та виводив її постійно в публічний простір", – пояснив Рейтерович.

Політолог додав, що британський прем'єр у порівнянні з Макроном, на його думку, більш конкретний, але ця конкретика погоджена з деякими європейськими країнами.

Нагадаємо, у Вашингтоні Макрон заявив, що гарантії безпеки Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України. За його словами, миротворці не обов’язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутні "як гарантія".