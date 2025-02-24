Прием Макрона в Белом доме был "не теплым"? Зачем президент Франции приехал в США

Планируется важный разговор

В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Но 47-й президент США почему-то не встретил французского лидера лично у Белого дома.

Соответствующие видео уже распространяєтся в сети. Как сообщает The Times, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить Трампа не продолжать переговоры с РФ.

Встреча Макрона с 47-м президентом США состоится уже 24 февраля, а Стармер должен посетить Белый дом 27 февраля.

"В ходе раунда интенсивной международной дипломатии в третью годовщину российского вторжения Стармер и Макрон договорились скоординировать свой подход в попытке повлиять на план президента США по прекращению конфликта. По их словам, глобальная безопасность столкнулась с "решающим моментом"", — говорится в материале.

По данным источников, Трампу предложат европейские обязательства по будущей безопасности Украины в обмен на прекращение коммуникаций с Москвой.

Напомним, что США представили свою резолюцию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В ней Штаты не называют Россию агрессором, а призывают "немедленно прекратить конфликт". Американцы назвали этот вариант резолюции "Путь к миру".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа говорят о скором подписании соглашения с Украиной и Россией, уверяя: "Уступки будут с обеих сторон".